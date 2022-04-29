أقرت الجمعية العمومية لشركة مجموعة أسس القابضة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.552% بنود جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2021 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وبواقع 10 فلوس لكل سهم.



وقال رئيس مجلس الإدارة الشركة، عبد المحسن سليمان المشعان، إن المجموعة قامت من خلال ذراعها العقارية بتطوير مكونات المحفظة العقارية خلال 2021، وذلك بالسعي والمتابعة نحو تحقيق الأفضل للمحفظة العقارية، وكانت آخر الإضافات للمحفظة خلال الربع الأخير من 2021 لعدد قسيمتين حق انتفاع على شارع حيوي مقامة عليها مبان حديثة البناء، كذلك الاستمرار بالعمل على تنظيم عقارات الشركة الاستثمارية الأخرى لتحسينها وتطويرها، حيث حققت المحفظة العقارية عائدا إجماليا على محفظة الشركة العقارية خلال العام بنسبة بلغت 9.4%.



وأضاف أن الشركة قامت خلال العام بإدارة ومتابعة محفظتها الاستثمارية المكونة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الشركة وإحدى الشركات التابعة، حيث بلغ إجمالي قيمة المحفظة بنهاية عام 2021 مقدار 3.5 ملايين دينار وأقفل أداء العام 2021 بتقييد ربح على متوسط المحفظة بنسبة بلغت 25.2%، مبينا في الوقت ذاته أن مكونات المحفظة لا تشمل النقد الذي يتم تسييله منها لفترات المقارنة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالشركة، خالد محمود النوري، إن المجموعة حققت خلال العام 2021 ربحا صافيا بـ 1.39 مليون دينار بالمقارنة مع عام 2020 حيث حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 552.6 ألف دينار، أي بفارق جوهري نسبته 352% بارتفاع قدره 1.94 مليون دينار.



ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، فقد بلغ بنهاية العام 2021 إجمالي قدره 12.65 مليون دينار بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة مع 11.96 مليون دينار في نهاية 2020، وزادت القيمة الدفترية للسهم بواقع 7 فلوس، وبارتفاع نسبته 6% لتصبح121 فلسا مقارنة مع 114 فلسا للسهم نهاية 2020.



وذكر النوري أن ربحية السهم في 2021 بلغت 13.3 فلسا، بالمقارنة مع (5.26) فلوس للسهم في عام 2020 أي بفرق إيجابي قدره 18.56 فلسا للسهم، وبلغ العائد على الأصول خلال 2021 ما نسبته 7.2%، وذلك بالمقارنة (2.9%) خلال 2020 أي بفرق إيجابي قدره 10.1%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال 2021 ما نسبته 11.3%، وذلك بالمقارنة مع (4.4%) في 2020، أي بفرق إيجابي قدره 15.7%.

مجلس إدارة جديد لـ 3 سنوات

انتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة جديدا للسنوات الـ 3 المقبلة كالتالي:



عبد المحسن سليمان المشعان، ممثلا عن شركة الوسيط للأعمال المالية، وفهد عبدالرحمن المخيزيم، ممثلا عن شركة العالمية للبنية التحتية القابضة، وعلي أحمد حمد العميري ممثلا عن شركة الإنجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، وهاشم نادر أبل حسن ممثلا عن شركة الصفاة القابضة، إلى جانب انتخاب عبدالله أحمد القلاف.