مشاركاً عملاءه الاحتفال بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، يؤكد بنك الكويت الدولي (KIB) استمراره في تقديم خدماته المصرفية لهم على مدار الساعة خلال العطلة الرسمية المقبلة، وذلك عبر قنواته البديلة ومنصاته الرقمية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجاتهم أثناء فترة احتفالهم بالعيد، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مايو وحتى الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، على أن يقوم البنك باستقبال عملائه على نطاق محدود يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، وذلك في الفرع الرئيسي وكل من فرع الفروانية، وحولي، والفنطاس، وسعد العبدالله، كما سيستمر الفرع الرئيسي وفرع خيطان في تقديم خدمات البنك لعملائه من الأفراد والشركات. وسيستأنف KIB تقديم جميع خدماته المصرفية عبر كافة فروعه المصرفية بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.



وأشار إلى استمراره بتقديم خدماته المصرفية إلكترونيا على مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عملاء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة دون تعطيل، وتتمثل هذه الخدمات المتنوعة في كل من تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وخدمة «KIB دايركت» من الهاتف نقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمة «live chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw.



كما سيستمر KIB في مساندة عملائه على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، داخل الكويت وخارجها، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية، كذلك يؤكد KIB على جهوزية ماكينات السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب المتزايد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة الطويلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.