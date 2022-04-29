يسهم بنك برقان بدعم حملة «عيديتي»، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت). فقد تم توفير عدد من أجهزة السحب الآلي في كل من مجمعي الأفنيوز ومول 360 ابتداء من 24 أبريل وحتى 4 مايو 2022، بهدف توفير أوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي لجميع العملاء والمواطنين نظرا لزيادة الطلب والإقبال عليها خلال موسم العيد.



ولاقت مبادرة «عيديتي» لسنوات عديدة إقبالا كبيرا وترحيبا واسعا لدى العملاء والمواطنين، لما تقدمه من تسهيل لهم لتوزيع العيادي، كما يحرص بنك برقان دائما على المشاركة ودعم جميع المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لخدمة جميع عملاء القطاع المصرفي.



جدير بالذكر أن بنك برقان يحرص سنويا على توفير خدمة توصيل العيادي لعملاء باقة البرميير وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة مجانا بالتعاون مع شركة «قبله» لخدمات «الكونسيرج»، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام وزيارة فروع البنك لتسلم العيادي.