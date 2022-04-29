محمود عيسى



دعت شركة نفط الكويت المقاولين لحضور الاجتماع الثاني المتعلق بالمناقصة الخاصة بمشروعها الثاني الخاص باستصلاح التربة في جنوب الكويت، حيث عقد الاجتماع عبر الفيديو في 27 أبريل الجاري.



وفي التفاصيل ذكرت مجلة ميد ان هذا الجزء باعتباره الثالث في إطار برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، ستبلغ قيمة المناقصة الخاصة به حوالي 500 مليون دولار.



وقالت المجلة انه تم تقسيم المناقصة إلى مناطق وحزم مختلفة وسيتم منحها لعدة مقاولين.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق العطاء القادم معالجة ما يتراوح بين 8 - 9 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة، وقد تعرض المشروع في الآونة الأخيرة لتأخيرات عديدة بعد أن طلب المقاولون مزيدا من الوقت لإعداد عطاءاتهم.



وكان العقد قد طرح اصلا في أكتوبر 2021 من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وحدد يوم 23 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديم العروض.



ولكن المجلة قالت ان عام 2021 شهد تأخير وإلغاء العديد من المناقصات المخطط لها من قبل شركة نفط الكويت بسبب مشكلات الميزانية وتأثيرات فيروس كورونا.



ولكن تمويل هذه المناقصة لن يتأثر بضغوط الميزانية في شركات النفط الكويتية المملوكة للدولة نظرا لأن المشروع ممول من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة وفقا لمصادر صناعية مطلعة.



وقد سبق طرح مناقصتي عقدين كبيرين آخرين لاستصلاح التربة، يتألفان من خمس حزم منفصلة، وتم تقديم العطاءات الخاصة بهما نهاية عام 2020 وتمت ترسية العقود في عام 2021.