بيروت ـ أحمد منصور



اعتبر المرشح على لائحة «الشراكة والإرادة» عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن الاستحقاق الانتخابي أساسي، وأن المعركة تبدأ في 16 مايو (بعد يوم من الانتخابات) كي لا يحاول أحد كما فعل في السابق بأن يلزمنا برئيس جمهورية على شاكلة من لدينا اليوم، أو أن يفرض علينا تشكيل حكومة بمعادلة توافقية أثبتت فشلها.



وشدد عبدالله، في لقاء سياسي في بلدة عانوت في قضاء الشوف، على ضرورة «احترام قناعة الناخب، باحترام التنوع على قاعدة القناعة، لا على قاعدة «الظرف الأبيض» الذي يرمى هنا وهناك»، داعيا الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع أن يتداركوا هذه المسألة الخطيرة، لأننا نعتبر هذا التصرف إهانة لكل واحد منا ولأهلنا»، وأكد «أننا لن نسمح لهم بأن يبسطوا يدهم براحة على كل البلد، لا بقوة السلاح ولا بقوة المال»، ورأى أنه «آن الأوان لتحرير البلد من براثن الحلف الكبير الذي يسمى الممانعة، فكفانا دفع فواتير الغير، ولا يمكننا أن نبقى ورقة استثمار لسورية أو إيران».



وأشار إلى أن الاستحقاق الانتخابي ضروري، ويجب على كل القوى السياسية، ونحن منها، أن تخضع لقرار الناس، وقال: نحن سنحترم قرار الناس في كل المناطق، وأن كنا واثقين بأن أكثرية الأهل والشرفاء، لن يضيعوا البوصلة، ولن يخضعوا لهذا المال، الذي لم نره طوال هذه السنوات، والذي للأسف يتدفق ربما مصدره البضائع التي كانت تهرب من دعم مصرف لبنان، أو التجارة النظيفة، التي أيضا هناك من يبدع في تصديرها، وتشويه علاقاتنا مع عمقنا العربي، ولهؤلاء نقول كل ما لكم وكل هذه الأساليب الملتوية الغريبة عن طبائعنا وكرامتنا وأصالتنا لن تغير قناعة الناس، ولن تشتروا ضمائر الناس.