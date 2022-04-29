أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم دور بارز في إنجاح حملتها الرمضانية، التي أطلقتها تحت شعار «نصنع حياة»، للمستفيدين في الكويت وقيرغيزيا وفلسطين واليمن وسريلانكا والنازحين السوريين في تركيا ولبنان واللاجئين البورميين في بنغلاديش.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه لعموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم مع حملات ومشاريع الجمعية في الشهر الفضيل، خاصة حملة ليلة 27 التي كانت بعنوان «كفالتهم حياة»، للمساهمة في تقديم رعاية شاملة لعدد 300 يتيم داخل دور الأيتام لمدة عام كامل في جمهورية قيرغيزيا، التي حظيت بتفاعل كبير من أهل الكويت، ليتحقق هدف الحملة وزيادة بفضل الله ومنته. وتقدم الشايع بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والقيادة السياسية وعموم الشعب الكويتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الباري عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى الكويت وأهلها بالرفعة والعزة والازدهار. وختم الشايع تصريحه بقوله: لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في شهر رمضان المبارك، والشكر موصول لكل يد خيرة ساهمت بدعم مشاريعنا الخيرية، فشكرا لكم من أعماق قلبي على عطائكم الدائم، ووقفاتكم المعهودة، وإن كلمات الثناء لا توفيكم حقكم، وكل عبارات الشكر لا تصف مدى امتناني لوقفتكم، وأدعو الله عز وجل أن يجعل كل ما قدمتموه في موازين حسناتكم.