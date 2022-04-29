يستعد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الكويتي لإطلاق مجموعة من الفعاليات والعروض والأنشـــطة التــعليمية والترفيهية المتميزة لزوراه من جميع الأعمار خلال عطلة عيد الفطر السعيد، تبدأ يوم الاثنين 2 مايو المقبل وتستمر حتى نهاية الموسم.



وبحسب بيان للمركز فإن الأنشطة والفعاليات ستقام في المتاحف التابعة إلى جانب عرض الفقاعات الرائع وعروض القبة السماوية الحصرية وفعاليات توعوية وورش علمية ذات طابع ترفيهي.



ويستضيف المركز فريق مزرعة الغانم المختصة في زراعة أشجار المورينغا العضوية لتوعية الزوار بفوائد هذه الأشجار وتوزيع ما يقارب 500 نبتة منها، إضافة إلى فعالية (الترحيب بالديناصورات)، حيث سيقابل الأطفال الديناصورات ويلتقطون معها الصور التذكارية.



وضمن الأنشطة سيتمكن الأطفال من تعقب أحافير مخلوقات ما قبل التاريخ في ورشة (ألغاز الديناصورات) الممتعة، إلى جانب المزيد من الأنشطة التفاعلية الهندسية المحفزة لمخيلة الطفل وإبداعاته في حل الألغاز.



وستتاح الفرصة أمام الأطفال للمشاركة في فعالية (الخباز الصغير) عبر نشاط تفاعلي شيق في حين تعقد جميع متاحف المركز أنشطة مختلفة وممتعة تناسب كل الزوار لقضاء وقت ممتع، ففي متحف التاريخ الطبيعي سيتمكن الأطفال من المشاركة في أنشطة متنوعة مثل ورش (سباق الطيور) و(اصنع ديناصورك الخاص) و(اصنع قناع الديناصور) تتبعها أنشطة تفاعلية باستخدام الأوراق والألوان والملصقات وغيرها من الأدوات المسلية.



ويحتضن متحف العلوم والتكنولوجيا فعاليات للأطفال مثل (اصنع ذراعا آليا متحركا) و(علم صناعة السلايم) والعائلات يمكنهم دخول (تحدي البناء الحركي) علاوة على ورش متنوعة وأنشطة محببة لدى الصغار مثل الصناعة واستخدام المجهر.



وفي متحف الفضاء سيستمتع الزوار بمشاهدة أفلام جديدة في القبة السماوية بمناسبة عيد الفطر منها (خارطة السماء) و(من الأرض إلى الكون) إلى جانب عرض حصري مباشر في القبة السماوية من إعداد وتقديم فريق عمل متحف الفضاء بالإضافة إلى ورشة (الفلكي الصغير.. ما هي الكويكبات النجمية؟) لمحبي علم الفلك.



وسيقام في متحف العلوم العربية الإسلامية النشاط التفاعلي (الحيل الكيميائية) باستخدام المواد الموجودة في الطبيعة لإنتاج التفاعلات الكيميائية المذهلة وفعاليات فلكية مثمرة مثل (قمرة ابن الهيثم) و(اسطرلاب النجوم) و(صنع كوكبات النجوم) والتي ستمكن الأطفال من المشاركة والتفاعل فيما بينهم.