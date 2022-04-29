نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة جولة ميدانية لوفد منظمة «بيرد لايف انترناشيونال» والمكون من المدير الاقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط د.إبراهيم الخضر، والمدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية بدولة فلسطين د.عماد الأطرش إلى معرض «متحف الموطن» للإطلاع على جانب من جهود الكويت في مجال حماية البيئة والتوعية بمكونات الحياة الفطرية اصطحبهم خلالها رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب ومديرة البرامج والأنشطة عضو مجلس الإدارة جنان بهزاد ورئيس فريق رصد وحماية الطيور محمد شاه.



وأكد محمد شاه في تصريح صحافي أن وفد المنظمة اطلع خلال الجولة على البيئات والموائل في معرض متحف الموطن، فضلا عن بصمة الجمعية في المتحف من خلال دورها الرائد في المرحلة التأسيسية له، حيث يضم المتحف اللوحة البانورامية للبيئة الكويتية والتي ساهم فريق رصد وحماية الطيور في مساندة فريق التصوير العالمي الذي تمت الاستعانة به لإنجازها في مواقع وموائل مختلفة بالكويت لتوثيقها والعرض في المتحف، مشيرا الى أن شاشة بانوراما البيئة توثق جهود فريق رصد وحماية الطيور في العمل البيئي لزوار المتحف، ما يعكس دور المتاحف في توثيق أدوار المجتمع المدني بهذا المجال.



ولفت شاه إلى أن بيانات وأسماء أنواع الطيور المختلفة الموجودة في الشاشات التفاعلية داخل المتحف هي من إنجاز وتصوير وتوثيق أعضاء فريق رصد وحماية الطيور، مؤكدا أن الجمعية تتقدم للمتحف بمقترح مبادرة عمل تحديثات على المسميات العلمية لبعض الطيور وفقا لتحديثات المنظمات والجهات المختصة، وتأتي هذه المبادرة من الجمعية تعزيزا لدور المتحف في التوعية البيئية من خلال تقديم التطورات العلمية على الأسماء المحلية التي غالبا ما تتغير وفق ما يستجد من أبحاث وتحاليل، كما ان الجمعية على أتم الاستعداد لتزويد المتحف والقائمين عليه بالصور الخاصة ببعض الأنواع والطيور الجديدة التي تنقص قاعدة البيانات لبعض المعروضات، مشيدا بجهود وكفاءة أداء القائمين على المعرض ومنتسبيه وحرصهم على شمولية معروضاته وإبراز مكونات وموائل وبيئات الحياة الفطرية في الكويت.