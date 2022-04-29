وجدت دراسة حديثة أن هناك صلة بين التعرض للمواد الكيميائية وتلف الكبد، فضلا عن إصابة محتملة بمرض الكبد الدهني. وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا هل» الأميركية، فإن علماء خلصوا إلى أن التعرض لمدة طويلة للمركبات الكيميائية، المعروفة أيضا باسم «PER-» أو «PFAS»، يرتبط بمستويات مرتفعة من إنزيم الكبد المسمى «ALT»، والذي يعمل كمؤشر حيوي لتلف الكبد.



وقالت ليدا شاتزي، أستاذة علوم السكان والصحة العامة في كلية «كيك» للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، في بيان: «هناك اهتمام متزايد بالآثار الصحية طويلة المدى للتعرض لـ «السلفونات المشبعة بالفلور (PFAS)».



وتوجد «PFAS» في رغوة مكافحة الحرائق، وفي مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية، مثل المقالي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء ومستحضرات التجميل. وفي وقت سابق، حدد العلماء «صلة محتملة» بين هذه المركبات الكيميائية وارتفاع الكوليسترول والتهاب القولون وأمراض الغدة الدرقية وسرطان الكلى.



وذكرت شاتزي: «دراستنا هي الأولى من نوعها التي تؤسس لهذا الرابط بين PFAS وتلف الكبد.. إضافة إلى ذلك، هناك أيضا ارتباط محتمل لهذه المواد بمرض الكبد الدهني وكان هذا النوع من المواد الكيميائية دائما مثار أبحاث ودراسات نظرا لميلها للتحلل ببطء والتراكم في البيئة والأنسجة البشرية، بما في ذلك الكبد».

عن «سكاي نيوز»