أفضل 4 أجهزة لوحية يمكنك الحصول عليها اليوم بأقل من 69.9 ديناراً في الكويت

إعداد: أحمد فياض



الجهاز اللوحي هو جهاز متعدد الاستخدامات، على الرغم من أن الأجهزة اللوحية الرائدة قد تحل محل وظائف الحاسوب المحمول، إلا أن هناك أيضا أجهزة لوحية بأسعار معقولة تقع بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، من ناحية أخرى، تتيح لك الأجهزة اللوحية ذات السعر المعقول الاستفادة من كليهما، مثل جهاز HUAWEI MatePad الذي تم إصداره حديثا والذي يأتي مع شاشة رائعة وصوت غامر وأدوات إبداع ذكية وميزات الجهاز الفائق Super Device.



لذلك قمنا بتجميع قائمة من الأجهزة اللوحية بمزايا إعادة البيع حتى تتمكن من مقارنة السلبيات والإيجابيات واختيار الأفضل الذي يناسبك.



جهاز «HUAWEI MatePad» اللوحي



جهاز «HUAWEI MatePad» عبارة عن جهاز لوحي يجمع بين التكنولوجيا والجمالية البسيطة. يتميز بشاشة HUAWEI FullView مقاس 10.4 بوصات وبدقة عرض 2K مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84% مع عدم وجود نقاط توقف هوائي مرئية على الحواف أو الغطاء الخلفي، هناك القليل الذي يلفت انتباهك بعيدا عن محتوى الشاشة. علاوة على ذلك، توفر شاشة2K Ultra High-Resolution وضوحا ممتازا. تتميز الوسادة بإطار منحن صغير لقبضة مريحة ويزن الجهاز 450 غراما فقط. يتمتع HUAWEI MatePad أيضا بشهادات TÜV Rheinland لـ Low Blue Light وFlicker-Free، مما يوفر حماية شاملة للعين. بصرف النظر عن الجودة المرئية للشاشة، يوفر الجهاز اللوحي أيضا تجربة صوتية غامرة. بفضل نظام الصوت رباعي القنوات، رباعي السماعات، الذي تم ضبطه بواسطة Harman Kardon®، ستحصل أيضا على أفضل تجربة وسائط متعددة سينمائية.



يتميز هذا الجهاز اللوحي بدعم الجيل الثاني من قلم HUAWEI M-Pencil ولوحة المفاتيح الذكية من هواوي، ويمنحك هذا الجهاز اللوحي ثروة من الاحتمالات. تجربة الكتابة الواقعية تجعله اختيارا مثاليا للعمل أو الدراسة أو للمهام الإبداعية. يوفر القلم إمكانات على مستوى النظام، بما في ذلك HUAWEI FreeScript وAnnotate وTake snippet، مما يجعل إدخال الكتابة اليدوية أكثر كفاءة وملاءمة. تدعم لوحة مفاتيح هواوي الذكية تقنية Bluetooth، وتوفر مسافة انتقال المفتاح 1.3 مم تجربة كتابة مريحة وسريعة الاستجابة، حتى عند الكتابة بيدين لفترة أطول.



يمنحك هذا الجهاز اللوحي أيضا بعض الميزات الممتازة للأعمال المكتبية الخفيفة، مثل وظيفتي Multi-Window وApp Multiplier. تعمل النافذة المتعددة Multi-Window على تبسيط العمليات من خلال السماح للمستخدمين بفتح ما يصل إلى أربعة نوافذ من تطبيقات مختلفة في وقت واحد، بينما يتيح مضاعف التطبيقات App Multiplier للمستخدمين الاستفادة الكاملة من البرامج عندما يكون الجهاز اللوحي في اتجاه أفقي. يمكن لمضاعف التطبيق الذي تمت ترقيته تشغيل تطبيقين بشكل منفصل داخل تطبيق واحد. بهذه الطريقة، عند التسوق عبر الإنترنت، يمكنك مقارنة عنصرين جنبا إلى جنب على الشاشة.



يتوافر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن على جهاز HUAWEI MatePad، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات الأساسية للعمل والترفيه.



ما يجعل هذا الجهاز اللوحي أكثر جاذبية هو بطارية طويلة الأمد تبلغ 7250 ملي أمبير في الساعة يمكنها تحمل ما يصل إلى 12 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي عالي الدقة. البطارية تدعم ميزة الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط. سيستغرق الأمر 2.5 ساعة فقط لشحن البطارية كاملا.



جهاز Samsung Galaxy Tab A8 اللوحي



يخلف هذا الجهاز اللوحي طراز 2020 Samsung Galaxy Tab A7 ويتميز ببعض التحسينات الطفيفة. على الرغم من أن التصميم لم يتغير كثيرا، إلا أن نسبة 80% من الشاشة إلى الجسم تعد بمنزلة تحسن كبير مقارنة بالنموذج السابق. يبلغ حجم الشاشة 10.5 بوصات وتحتوي على دقة 1200×1920، وهي أقل بقليل من الجهاز اللوحي A7. إذا كنت ستستخدم هذا الجهاز اللوحي في الغالب في الداخل، فإن الشاشة تتمتع بسطوع كاف لذلك. إحدى الميزات الرائعة لهذا الجهاز اللوحي هي إعداد مكبرات الصوت الرباعية التي ترتفع بصوت عال، على الرغم من أنها قاسية قليلا في ذروة الصوت. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية بسعة 7040 ملي أمبير.



جهاز Apple iPad اللوحي الجيل التاسع



على الرغم من أن هذا هو أرخص جهاز لوحي بين أجهزة iPad، إلا أنه ليس أرخص جهاز في هذه القائمة. يعد الجيل التاسع من Apple iPad، والذي يطلق عليه أيضا Apple iPad 10.2، الخيار الأقل تكلفة إذا كنت مهتما بالحصول على نظام تشغيل iOS. الشاشة في هذا التابلت هي شاشة مقاس 10.2 بوصات بدقة 2160×1620 ولون لائق. كما أنها حادة ومشرقة بما يكفي للاستخدام في الهواء الطلق. ومع ذلك، لا تتوقع أي شيء خيالي مثل النماذج بأسعار أكثر تكلفة. أنت تحصل أيضا على تقنية شاشة True Tone من Apple التي تعدل درجة حرارة اللون اعتمادا على الإضاءة المحيطة. على الرغم من إصداره في عام 2021، لا يقدم الجهاز اللوحي دعما للجيل الثاني من Apple Pencil، ولكن لايزال بإمكانك استخدام الجيل الأول من Apple Pencil. تدعم البطارية 10 ساعات من تشغيل الوسائط المتعددة محليا، ويتم شحنها بكابل 20 واط.



جهاز Samsung Galaxy Tab S6 Lite اللوحي



يعد Samsung Galaxy Tab S6 Lite جهازا لوحيا بسعر معقول من Samsung. تتميز بشاشة LCD مقاس 10.4 بوصات ودقة عرض 2000×1200 بإطار معدني وظهر قوي في اليدين. على الرغم من أن لوحة المفاتيح غير مضمنة في العلبة عند شراء الجهاز اللوحي، فإنه يمكنك شراء غطاء لوحة مفاتيح منفصل. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن أداء هذا الجهاز اللوحي لا يكفي لأي مهمات كثيفة. يعمل هذا الجهاز اللوحي بشكل جيد لتدوين الملاحظات الصغيرة أو إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، ويمكنك القيام بذلك باستخدام قلم S Pen الموجود في العلبة، وهو أمر مريح. يعمل هذا الجهاز اللوحي ببطارية تبلغ 7040 ملي أمبير في الساعة، على غرار الأجهزة اللوحية الأخرى بهذا الحجم.



تمنحنا مقارنة كل هذه الأجهزة اللوحية بعض الأسباب الوجيهة لوضع HUAWEI MatePad في أعلى هذه القائمة. مما لا شك فيه أنه يمنحك معظم الميزات للنطاق السعري. بسعر 69.9 دينارا، ستحصل على شاشة مذهلة وجودة صوت ممتازة ودعم قلم HUAWEI M-Pencil ولوحة مفاتيح HUAWEI Smart Keyboard، إلى جانب بعض ميزات البرامج الاستثنائية التي تتيح لك استكشاف إبداعك والمزيد.