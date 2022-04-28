عواصم - وكالات: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الرسمية للمملكة والتي تستغرق يومين.



وبحسب وكالة الانباء التركية "اناضول" عقد الرئيس أردوغان لقاء مع خادم الحرمين عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي.



وتبادل الزعيمان أطراف الحديث مع وفدي البلدين بعد ترديد النشيدين الوطنيين.



وبعد انتهاء اللقاء الثنائي المغلق بينهما، انتقل الرئيس أردوغان والملك سلمان إلى مأدبة عشاء.



وكان الرئيس اردوغان وصل الى مدينة جدة السعودية حيث حطت طائرته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وكان أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، في مقدمة مستقبليه في المطار.



وقبيل مغادرته الى المملكة قال أردوغان في اسطنبول خلال لقائه مع الصحافيين بالمطار، إن زيارته «مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء عهد جديد من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين»، وقال «سنفتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية»، مؤكدا انه سيستعرض «العلاقات التركية ـ السعودية بكل أبعادها»، وأضاف: «أعتقد وأرى أنه من مصلحتنا المشتركة زيادة تعاوننا مع المملكة في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية وصناعات الدفاع والتمويل».



وتابع، "نعبر في كل مناسبة عن اهتمامنا باستقرار وأمن أشقائنا بمنطقة الخليج بقدر الأهمية التي نوليها لاستقرارنا وأمننا، كما ندين الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية ونشدد على أهمية تعاون بلدان المنطقة ضد جميع أشكال الإرهاب"