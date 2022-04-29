كشف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني، عن عملية لطائرتين مسيرتين قامت بها طهران فوق إسرائيل مؤخرا، وهو ما أدى بتل أبيب لإعلان مناورات عسكرية مفاجئة، بحسب قوله.



وأوضح أن المسيرتين اللتين نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري إسرائيلي واسع.



وخاطب العميد قاآني في كلمة ألقاها في مسيرة يوم القدس العالمي زعماء الصهاينة وطرح عدة أسئلة لقادة الاحتلال بهذا الشأن قائلا: من أين أتت هذه المسيرات؟! وظفتم 41 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين من دون طيار.. لماذا كذبتم؟! أنتم لستم على استعداد لقول الحقيقة بشكل صادق.



من جهته، قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن إسرائيل تهيئ الظروف لتدميرها من خلال «أعمالها البغيضة» قبل أن يضيف «توقفوا عن أفعالكم الشريرة.. تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل.. ردودنا مؤلمة. إنكم تخلقون الظروف لتدميركم.. لن نترككم.. انتظرونا».



واستعرض الحرس الثوري الإيراني خلال المسيرات عددا من صواريخه الباليستية.