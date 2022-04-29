الحرارة في العيد مرتفعة خصوصا في الظهيرة وتصل إلى 35 درجة

البحر مناسب للسباحة ظهر الإثنين والثلاثاء

أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هلال شوال لن يتمكن من رؤيته بعد مغرب السبت وان شهر رمضان سيكمل عدته 30يوما.



وأشار المرزوق من جهة أخرى الى أن الطقس خلال أيام العيد الثلاثة سيكون مشمسا وخاليا من الغبار لكنه حذر من رياح السرايات المفاجئة، مبينا ان الحرارة في العيد ستكون مرتفعة خصوصا في الظهيرة وستصل الى35 درجة، كما أوضح عن حالة البحر أنها ستكون مناسبة للسباحة ظهر الإثنين والثلاثاء، وفيما يلي التفاصيل.





قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان شهر رمضان المبارك في هذه السنة سوف يكمل عدته (30) يوما، فالهلال لن يتمكن أحد من رؤيته يوم السبت 29 من رمضان المبارك الموافق 30 من أبريل 2022، حيث من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال في منطقة جنوب الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة تقريبا، أما في الكويت والمملكة العربية السعودية فسوف يولد الهلال قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة تقريبا لذلك فإنه من المتعذر رؤية الهلال في هذا اليوم وفق الحساب الفلكي، لكن كان هذا من الناحية الفلكية في احتساب بداية.



من جهة أخرى قال المرزوق عن حالة الطقس : كل المؤشرات وخرائط الطقس للمنطقة تشير إلى أن الجو في أو ل ثلاثة أيام من عطلة العيد سوف يكون فيها الجو جيدا ومشمسا وخاليا من الغبار أو سيكون به غبار خفيف جدا وعالق لا يلاحظ مع أننا قد دخلنا في فترة السرايات يوم الخميس 28 أبريل 2022 لذلك يجب اخذ الحيطة والحذر من هبوب الرياح المفاجئة التي قد تهب دون سابق إنذار، ولكن وحسب ما تشير إليه خرائط الطقس لمنطقتنا عن فترة عطلة العيد فإن الرياح سوف تكون بين رياح غربية إلى رياح شمالية غربية خفيفة السرعة ولن تزيد سرعتها عن (20) كم / س والحرارة سوف تكون مرتفعة في ساعات الظهر وسوف تكون بحدود (35) درجة مئوية.

وتابع المرزوق: أما بالنسبة الى حالة البحر فسوف يدخل في تيارات الحمل السريعة الاندفاع في أول يوم العيد (لن تفيد الحداقة) ولا تصلح للصيد بسبب قوة اندفاع التيارات البحرية، وسوف تستمر تيارات الحمل حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو2022حيث تتحول التيارات البحرية الى تيارات فساد تصلح للصيد في يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022، لكن يمكن القول إنه في خلال عطلة العيد بأن البحر سوف يكون هادئا خفيف الموج يوم الاثنين وهو يوم العيد وسوف يكون ارتفاع الموج من (10-30) سم، وحالة البحر سوف تكون كما تسمى محليا (ماية سجي وطفوح وهي ماية الهلال) وارتفاع المد أو ماية السجي سوف يتجاوز قليلا (3.5) أمتار وأنسب وقت للسباحة سوف يكون في ساعة الظهر وتحديدا في الساعة (12:35) وسوف تستمر وقفة الماية حوالي (40) دقيقة ثم تتحول الى بداية الثبر، أو كما يسميها الشباب في أيامنا هذه (الجزر).



أما في يوم الثلاثاء فسيخف أو يهبط ارتفاع الموج ويكون ارتفاعه من (10-15) سم وتكون الماية سجي وفي أعلى مد ويكون البحر مناسبا جدا للسباحة في الساعة (1:05) بعد الظهر وهو أنسب وقت للسباحة في هذا اليوم.