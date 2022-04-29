علي ابراهيم

كشفت بيانات رسمية، عن أن صافي أعداد المغادرين للعمل بالقطاع الأهلي في الكويت بلغ نحو 1369 مواطنا ومواطنة بنهاية 2021.

وتفصيليا، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انخفاض أعداد المؤمن عليهم من المواطنين العاملين بالقطاع الأهلي بنحو 1369 مواطنا ومواطنة ليتراجع عددهم من 53.9 ألفا بنهاية 2020 إلى 52.59 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2021.

وأظهرت الأرقام أن المغادرين للقطاع جميعهم من المواطنات، اذ انخفضت أعدادهن بواقع 1424 مواطنة، ليصبح عددهن 24.64 ألفا بنهاية 2021، مقارنة بـ 26.06 ألفا بنهاية 2020، بينما شهدت أعداد المواطنين زيادة بواقع 55 مواطنا ليبلغ عددهم بنهاية 2021 نحو 27.95 ألف مواطن، مقابل 27.89 ألفا بنهاية 2020.