أعلنت الشرطة في امستردام أنها احتجزت 10 أشخاص من أسرة واحدة للاشتباه في قيامهم بغسل عشرات الملايين من اليورو التي حصلوا عليها من تجارة المخدرات على نطاق دولي.

ويعتقد أن المشتبه بهم نقلوا الأموال في حقائب رياضية وسيارات أو قاموا بتخبئتها في الاثاث، بحسب ما قالته الشرطة بعد بضعة أيام من القيام بمداهمات تشمل 225 عميلا في 15 موقعا داخل امستردام وحولها.

وقالت الشرطة إنه تم مصادرة 4ر1 مليون يورو (5ر1 مليون دولار ) نقدا.

وصادرت السلطات مبالغ كبيرة من الأموال عدة مرات خلال التحقيقات، المستمرة منذ وقت.

ويواجه المتهمون، الذين يبلغون من العمر 24 إلى 60 عاما، اتهامات بالقيام بأنشطة مصرفية غير قانونية وغسل أموال والعضوية في منظمة إجرامية.