أعلنت شركة "إيرباص" إبرام شراكة مع شركة "إيتا" الإيطالية للطيران، يعمل بموجبها الجانبان على تشغيل التاكسي الطائر "سيتي إيرباص نيكست جنر"، الذي تنتجه إيرباص، في البلاد.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك إنهما توصلتا لمذكرة تفاهم تتضمن تفاصيل التعاون في مجالات تشمل الاستعانة بشركاء محليين، واستكشاف الأسواق، وإطلاق تنفيذ تجريبي للمشاريع.

وكانت إيرباص كشفت النقاب عن النموذج المبدئي لـ "سيتي إيرباص نيكست جنر" في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة، ومقرها تولوز، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إنها ستتيح طائرتها للبيع عندما تصل تقنيتها لمرحلة النضج، رغم أن تصاميم منافسة تلقت بالفعل المئات من طلبات الشراء المعلقة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق إيتا عام 2021 لتحل محل أليتاليا بعد تعثرها.