أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن مشاركة الهيئة في ندوة عن برنامج الفضاء الأوروبي، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أتاحت فرصة للاستفادة والاطلاع على أفضل ممارسات وكالة الفضاء الأوروبية والاستفادة من تجاربهم.

وقال العسيري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن الهيئة الوطنية البحرينية لعلوم الفضاء حريصة على تمكين منتسبيها وتوسيع دائرة معارفهم وإكسابهم مزيد من الخبرات في مجال علوم الفضاء، مشيرا إلى أن عددا من المختصين في وكالة الفضاء الأوروبية، قدموا، خلال الندوة، عروضاً حول جميع المشاريع الحالية والقادمة واستعرضوا فرص التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن الندوة تضمنت شرحاً مفصلاً حول مشاريع برنامج الفضاء الأوروبي الكبرى ومنها مشروع "جاليليو" وهو عبارة عن نظام للملاحة يتكون من مجموعة من الأقمار الصناعية ومشروع "كوبرنيكوس" وهو عبارة عن مجموعة من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض وتوفر صوراً فضائية دقيقة جداً ومشروع القمر الصناعي في المدار الثابت بالنسبة للأرض "ايجنوس" وهو يستخدم لتصحيح الإشارات الخارجة من نظام "جاليليو" للملاحة وهو يمكن استخدامه لتزويد البيانات للأنظمة التي تقوم بتنظيم حركة الطيران المدني في المطارات والمعرفة بـ"SBAS".

من جانبه، أوضح مهندس الفضاء البحريني خالد يعقوب القصاب، أن الندوة وفرت معلومات حول برامج الفضاء الأوروبية، مشيدا باهتمام وكالات وهيئات الفضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التوسع في الأنشطة الفضائية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

جدير بالذكر أن ميزانية برنامج الفضاء الأوروبي تبلغ حوالي 15 مليار يورو وهي تصرف للفترة من 2021 إلى 2027، ومن المتوقع أن يخلق برنامج الفضاء الأوروبي أكثر من 250 ألف وظيفة لها علاقة بمجال الفضاء في القارة الأوروبية، كما قامت وكالة الفضاء الأوروبية منذ تأسيسها بعمل أكثر من 112 إطلاقاً ناجحاً للصواريخ الفضائية بالتعاون مع العديد من الشركاء.