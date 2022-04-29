أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني تراجع أرباحه بعد حساب الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 44ر3 مليار دولار بما يعادل 14ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 57ر4 مليار دولار بما يعادل 19ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ أرباح المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول 17ر4 مليار دولار مقابل 78ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 71ر4 مليار دولار مقابل 28ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وقال البنك الذي يركز نشاطه على أسواق آسيا إن إيرادات الربع الأول من العام الحالي تراجعت إلى 46ر12 مليار دولار مقابل 99ر12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.