أعلن موقع تويتر للتوصل الاجتماعي تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، ذلك بعد أيام من إعلان رجل الاعمال ايلون موسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية.

وبلغت أرباح الشركة 29ر513 مليون دولار أو 61ر0 دولار للسهم .

وارتفعت إيرادات تويتر خلال الربع الأول بنسبة 4ر15% لتصل إلى 20ر1 مليار دولار، مقارنة بـ 04ر1 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.

وكانت تويتر قد أعلنت في بداية الاسبوع أنها دخلت في اتفاق حاسم لاستحواذ موسك على المنصة، يقدر بنحو 44 مليار دولار.

ويتابع موسك أكثر من 84 مليون شخص على تويتر، ويعد من أبرز وأنشط مستخدمي المنصة.