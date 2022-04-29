أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية ADCA في مصر القائمة القصيرة في مرحلة التقييم الأولى بعد عرض 15 حلقة من الأعمال الدرامية في النصف الأول من رمضان.

وقالت اللجنة - في بيان لها - بعد تقييم النصف الأول من رمضان اجتمعت إدارة اللجنة والمصوتين على أهمية مسلسل "الاختيار3: القرار" وعناصره الفنية وبسبب حسه الوطني والمشاعر التي ينقلها للمصريين ومن ضمنها اللجنة، وأن العمل له طبيعة خاصة تعتمد على الدراما التوثيقية، وهو نوع وشكل منفصل عن باقي الأعمال الدرامية، لهذا استقرت إدارة الجائزة على خروج "الاختيار3: القرار" من المنافسة، لتأثيره العاطفي والوطني واختلافه من الناحية الفنية عن باقي المسلسلات المتنافسة، هذا بجانب اكتساح وسيطرة درجات التقييم للعمل في جميع الفئات، وهو ما يمكن أن يعرض باقي الأعمال للظلم في التقييم، واتفقت إدارة اللجنة على تكريم المسلسل بشكل خاص وجائزة خاصة.

أما عن القائمة القصيرة للأعمال والممثلين المتأهلين للمرحلة الثانية من التصويت في شهر رمضان، حملت القائمة العديد من المفاجآت بخروج كل من أمير كرارة، وحسن الرداد، عمرو سعد سلامة من القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثل، وضمت كل من: طارق لطفي- جزيرة غمام، خالد النبوي- راجعين يا هوى، شريف سلامة- فاتن أمل حربي، هاني سلامة- ملف سري، حمادة هلال- المداح أسطورة الوادي، محمد رمضان- المشوار.

أما فئة أفضل ممثلة فخرجت منها ليلى علوي، صبا مبارك، ريهام حجاج وروجينا، لتضم القائمة النهائية في تلك المرحلة كل من: نيللي كريم- فاتن أمل حربي، مي عز الدين- جزيرة غمام، هنا شيحة- راجعين يا هوى، نور- راجعين يا هوى، حنان مطاوع- وجوه، دينا الشربيني- المشوار، أمينة خليل- العائدون.

‎ وتمنح جوائز النقاد للدراما العربية لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني