حذرت الاستخبارات البريطانية من أن التدخل الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى تعطيل الإنتاج الزراعي الأوكراني بشكل كبير ومن المرجح أن ينخفض حصاد الحبوب لهذا العام في أوكرانيا بنحو 20٪ عن عام 2021.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي في آخر تحديث استخباراتي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا: إن أوكرانيا هي رابع أكبر منتج ومصدر للسلع الزراعية في العالم. وسيؤدي انخفاض المعروض من الحبوب من أوكرانيا إلى مزيد من التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب.

وأضاف أنه من الممكن أن يكون لارتفاع أسعار الحبوب تداعيات كبيرة على أسواق الغذاء العالمية ويهدد الأمن الغذائي العالمي.

ووفقًا للأمم المتحدة، يمكن أن يؤدي الحصار الروسي لموانئ منطقة أوديسا إلى كارثة غذائية عالمية.