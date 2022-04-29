دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس عن طريقة تعامل الحكومة مع ملف الهجرة في ظل ارتفاع كبير في عدد الوافدين عبر الحدود المكسيكية والذي يتوقع أن يزداد مع رفع قيود كوفيد.

وكشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها تخطط للتخلي في 23 أيار/مايو عن "النص 42"، وهو إجراء يسمح بطرد المهاجرين سريعا خلال أزمة كوفيد، في إعلان أثار حفيظة الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها واجهت 7800 مهاجر غير مسجّلين يوميا على طول الحدود في جنوب غرب الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو عدد أعلى بخمس مرّات عن معدل 1600 شخص سجّل دخولهم بين العامين 2014 و2019، قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال مايوركاس أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس النواب "ورثنا نظاما معطّلا ومفككا يتعرّض بالفعل إلى الضغط. إنه ليس مبنيا للتعامل مع مستويات وأشكال تدفق الهجرة الحالية".

وجاءت شهادة مايوركاس في وقت تخوض الإدارة الأميركية معركة مع محكمة فدرالية في لويزيانا وافقت على طلب ولايات خاضعة لسلطة الجمهوريين لوقف خططها إلغاء النص 42.

ويمنع الأمر الحكومة من القيام بأي خطوة قبل جلسة استماع في 13 أيار/مايو لتحديد إن كان من الممكن إلغاء النص 42.

وضع مايوركاس مسودة لتعزيز قوات حرس الحدود واستهداف مهرّبي البشر وتسريع معالجة الطلبات وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاستقبال، بينما حذّر من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال "ستشكّل أي زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين ضغطا أكبر على نظامنا وسنتعامل مع هذا التحدي بنجاح".

وتابع "سيستغرق الأمر وقتا ونحتاج إلى شراكة الكونغرس ومسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات للقيام بذلك".

يتطلب النص 42 الذي فرض في بداية الوباء في آذار/مارس 2020 في عهد الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب من عناصر حرس الحدود إعادة أي شخص يعبر بشكل غير موثّق إلى الولايات المتحدة