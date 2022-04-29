اكتشف فريق من علماء الحفريات بالأرجنتين بقايا أكبر ديناصور يُسجل على الإطلاق من جنس الميجارابتور المفترس وذلك أثناء عمليات تنقيب في باتاجونيا.

الديناصور من نوع جديد أطلق عليه اسم مايب ماكروثوراكس.

وقال العالم ماورو أرانسياجا رولاندو الذي شارك في الكشف إن طول الديناصور يتراوح بين تسعة وعشرة أمتار في حين لم يتجاوز طول ديناصورات (الميجارابتور) الأخرى تسعة أمتار.

وقال أرانسياجا رولاندو لرويترز عندما عُرضت الحفريات في متحف برناردينو ريفادافيا الأرجنتيني للعلوم الطبيعية بالعاصمة بوينس أيرس "حجم ذا الحيوان كبير جدا وتمكنا من العثور على الكثير من بقاياه".

وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، حيث يعمل الخبراء الذين اكتشفوا حفرية الديناصور، إنها اكتُشفت في مارس آذار 2019 في منطقة باتاجونيا في سانتا كروز قبل أيام من فرض قيود صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وبسبب الجائحة اضطر العلماء في البداية إلى توزيع الحفرية بينهم وتحليلها في منازلهم.

وشارك عالمان يابانيان أيضا في البعثة الأرجنتينية.

ويعتقد أن هذا الديناصور آكل اللحوم قد عاش فيما أصبح الآن الطرف الجنوبي للأرجنتين قبل 70 مليون سنة في العصر الطباشيري.

وقال أرانسياجا رولاندو إن ديناصورات الميجارابتور كانت تتمتع بهيكل عظمي رشيق وذيل طويل يسمح لها بالمناورة وحفظ توازنها إضافة إلى عنق طويل وجمجمة ممدودة بها أكثر من 60 سنا صغيرة. وأوضح أن أطراف الديناصور (مايب) ذات النهايات الحادة كانت أخطر سلاح لذلك الحيوان.