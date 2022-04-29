حث وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على إعطاء دفعة لتطبيقات الصحة الرقمية وإدخال تحسينات ملموسة عليها للمرضى والأطباء.

وخلال حضوره لمعرض "دي إم إي ايه" للرعاية الصحية الرقمية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن المسألة لا تتعلق باستحداث شكل آخر للتوثيق والأرشفة للطب وهو الأمر الذي دائما ما يتم القيام به، بل إنها تتعلق بتحسين الطب الذي لا يمكن بدونه إتاحة الأشياء غير الممكنة والذي يمكن الشعور بفائدته في الحياة اليومية ومعايشته.

وقال لاوترباخ إن من المنتظر لهذا الغرض أن يتم بعد العطلة الصيفية البدء في عملية استراتيجية بمشاركة كل الأطراف المعنية مع توسيع نطاق المتطلبات التقنية في الوقت نفسه.

ورأى لاوترباخ أن الوصفة الطبية الإلكترونية لا يمكن أن تتعلق فقط بإحضار رمز الاستجابة السريعة "آر كيو" إلى الصيدليات مستقبلا بل يجري التفكير أيضا في إمكانية الطلب المسبق لأدوية ستكون موجودة في الصيدلية عند الاستلام.

وحسب بيانات شركة جيماتيك المختصة، فقد تم صرف أكثر من 10000 روشتة إلكترونية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقال لاوترباخ إنه يفترض إمكانية تجاوز حاجز الـ30 ألف روشتة في المرحلة التجريبية حتى الصيف المقبل بحيث يمكن بعد ذلك الاستخدام الكامل للروشتات الإلكترونية.