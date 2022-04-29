تواجه مشروعات محطات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة خطر التباطؤ وربما التوقف تماما بسبب التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن احتمال وجود إغراق من جانب منتجي ألواح الطاقة الشمسية في الخارج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي البالغ قيمته 30 مليار دولار يواجه خطر التعثر بسبب قضية الإغراق ضد واردات ألواح الطاقة الشمسية، في ظل احتمال فرض رسوم إغراق بنسبة 239% على واردات الولايات المتحدة من ألواح الطاقة الشمسية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن توم رومسي كبير نواب رئيس شركة كومبتتيف باور فينشرز، التي تطور مشروع محطة مابل هيل للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، القول إن "مشروعات الطاقة الشسمسية في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك مشروعاتنا تكاد تكون قد توقفت".

وبحسب إحدى المنظمات الحقوقية المعارضة لتحقيق الإغراق ضد واردات ألواح الطاقة الشمسية فإن 65% على الأقل من مشروعات الطاقة الشمسية المقرر دخولها الخدمة خلال العامين الحالي والمقبل، تواجه خطر الإلغاء أو التأخير بنسبة كبيرة. وقد يحتاج التحقيق إلى عام حتى يصل إلى نتيجة.

يذكر أن رسوم الإغراق المحتملة تهدد منتجات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، وهي الدول التي تورد حوالي 80% من ألواح الطاقة الشمسية التي تستوردها الولايات المتحدة.