كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الشباب في ألمانيا يتوقون للعيش في الماضي.

وفي استطلاع مؤسسة هامبورج لقضايا المستقبل (التابعة لشركة بريتيش أميركان توباكو)، قال 56% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما إنهم يتمنون العيش في الماضي، بينما ذكر 44% آخرون أنهم يفضلون المستقبل.

وقبل نحو 10 أعوام بدت نتيجة استطلاع مماثل مختلفة تماما: في عام 2013 ذكر 30?? فقط أنهم يفضلون العيش في الماضي بينما فضل 70?? آخرون المستقبل.

وقال المدير العلمي للمؤسسة، أولريش راينهارت: "هذا حقا أمر جديد، وغير عادي للغاية"، مضيفا أن الحياة لا تزال أمام الشباب، وبالتالي فهم في الواقع يتطلعون إلى المستقبل، مشيرا إلى أن الذين شملهم الاستطلاع يربطون عموما مصطلح "الماضي" بطفولتهم ومراهقتهم.

وفي الجيل المتوسط???، الذي تتراوح أعمار من ينتمون إليه بين 35 و 54 عاما، زادت نسبة من يتوقون إلى الماضي من 54 إلى 66%. ووفقا للاستطلاع، فإن 68% تقريبا من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر يتوقون إلى الماضي. وفي عام 2013 كانت تبلغ نسبتهم 70%.

وعند سؤالهم عن سبب تفضيلهم العيش في الماضي، قال 42% من جميع الفئات العمرية أن التضافر في الماضي كان أكبر، بينما ذكر 35% أن الأوضاع "كانت أفضل في الماضي".

وأوضح 34% أنه كان هناك "مزيد من الأمن والاستقرار" في الماضي. ومن الأسباب الأخرى: "كان الناس أكثر سعادة" (29??)، و "عدد أقل من الحروب والأزمات" (23%)، و "الظروف البيئية كانت أفضل" (22%)، و "الخوف من المستقبل" (20%).

وقال راينهارت إن الشباب على وجه الخصوص يفتقدون التضافر والمجتمع، مضيفا أنه في ظل العالم الرقمي واسع النطاق لم يعد الناس يلتقون على ما يبدو كثيرا في أنشطة خارج المنزل.

وذكر راينهارت أنه اتضح لكثيرين أن الأصدقاء على فيسبوك أو إنستجرام ليسوا كافيين، وقال: "هذا لا يحل محل الأصدقاء الذين يمكنك الاعتماد عليهم عندما تكون هناك أسئلة حول الحياة، عندما يكون هناك الكثير من الغموض، وعندما تريد فقط الاستمتاع"، مضيفا أن المشكلة تفاقمت خلال جائحة كورونا.

وأشار راينهارت إلى أن حرب أوكرانيا لم يكن لها دور رئيسي في نتائج الاستطلاع.

وذكر راينهارت أنه وجد على نحو متكرر في استطلاعات الرأي أن جيل الشباب يتطلع إلى الأمن، وذلك أيضا في عالم العمل. وقال الباحث في الشؤون المستقبلة: "التوظيف المدني يشهد نهضة".