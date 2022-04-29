أطلقت وزارة الخزانة البريطانية خطة انتقالية تهدف إلى التصدي إلى عمليات الغسيل الأخضر ودعم الشركات في وضع خطط انتقالية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الخزانة القول ، إن فرقة العمل تقوم بتطوير نظام يتطلب من الشركات في المملكة المتحدة نشر خطط "صارمة وقوية" توضح تفصيليا كيفية تكيفها وتحلصها من الكربون ، مع تحرك المملكة المتحدة نحو تحقيق اقتصاد الحياد الكربوني بحلول عام 2050 .

ويقود فريق العمل مجموعة تسيير أعمال من قادة القطاعين العام والخاص ، برئاسة مشتركة من قبل وزير الاقتصاد جون جلين وأماندا بلانك الرئيس التنفيذي لشركة أفيفا .