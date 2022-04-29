وقعت الولايات المتحدة و55 دولة أخرى تعهدا سياسيا بالتشجيع على وضع قواعد للإنترنت تدعمها القيم الديمقراطية، في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روسيا باستخدام تعطيل خدمات الإنترنت أداة في إطار هجماتها المتصاعدة على أوكرانيا.

والوثيقة التي تحمل عنوان "إعلان من أجل مستقبل الإنترنت" هي الأولى من نوعها وتحمي حقوق الإنسان وتدعم التدفق الحر للمعلومات وتحمي خصوصية المستخدمين وتحدد قواعد للاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي، في إطار خطوات لمكافحة ما وصفه مسؤولان من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "نموذج جديد خطر" لسياسة الإنترنت من دول مثل روسيا والصين.

والإعلان نسخة معدلة من جهود للبيت الأبيض العام الماضي لحشد ائتلاف من الديمقراطيات حول رؤية لإنترنت مفتوح وحر.