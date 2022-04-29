كان عام 2021 الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى جائحة كوفيد-19، لكن ارتفع أيضا معدل جرائم القتل في عدة مدن منذ عام 2020، وفقا لما ذكرت شبكة التليفزيون الأمريكية ((نيوز نيشن)).

أظهرت أحدث البيانات المتاحة من الحكومة ارتفاعًا بنسبة 35 بالمئة في جرائم القتل بالأسلحة النارية من عام 2019 إلى عام 2020، عندما قُتل 19384 شخصًا، حسبما ذكرت الشبكة نقلاً عن دراسة جديدة.

وقالت شاوندرا كيلان لويس، أستاذة القانون في جامعة تكساس الجنوبية، للشبكة، في أوقات التوتر المالي والقلق، تميل مبيعات الأسلحة إلى التعزيز، وكذلك العنف والعداء العنصري، ومع انتشار الجائحة، قد تكون هناك ضغوط جديدة أثرت على أعداد جرائم القتل المرتفعة