أظهرت بيانات اقتصادية أن الأسعار المطلوبة لبيع المساكن في بريطانيا ارتفعت للشهر الثالث على التواليلتسجل مستوى قياسي في ظل نقص المعروض.

وذكرت شركة "رايت موف" للاستشارات العقارية في تقريرها الشهري أن أصحاب المساكن المعروضة للبيع رفعوا الأسعار المطلوبة خلال الشهر الحالي بنسبة 9ر9% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 360101 جنيه إسترليني (463598 دولار) للوحدة الواحدة.

ووصف موقع رايت موف المتخصص في العقارات هذه الزيادة بأنها "نوبة مؤقتة" وأن كل المناطق وكل فئات المساكن في السوق سجلت ارتفاعا في أسعارها لأول مرة منذ .2007

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سوق المساكن في بريطانيا تواصل ازدهارها رغم زيادة أسعار الفائدة البريطانية ثلاث مرات متتالية ونقص التمويل العقاري نتيجة زيادة الضرائب وقيمة فواتير الطاقة. وتعاني السوق من نقص مزمن في المساكن الجديدة المعروضة للبيع.

ورغم ذلك يقول تيم بانيستر مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف إن السوق "لا يمكن أن تظل ولن تستمر على هذا النحو ولكن في ظل الخلل بين العرض والطلب، فإن أي تباطؤ في الأسعار سيكون تدريجيا وسيكون هناك هبوط تدريجي وليس حادا في السوق".

وبحسب البيانات فإن حوالي نصف المساكن التي بيعت خلال الشهر الحالي، تم بيعها بالسعر المطلوب أو أكثر وهي نسبة قياسية.

كما أن البائع خلال الشهر استطاع بيع المسكن بسرعة تبلغ ضعف سرعة بيع المسكن في 2019 حيث تم البيع خلال 33 يوما منذ تاريخ عرضه.