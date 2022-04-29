كشف تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني أن خطأ في تطبيق رسائل جوجل يؤدي إلى استنزاف بطاريات هواتف مستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

وذكر الموقع أن هناك قلقا مستمرا - مع جميع التطبيقات التي نميل إلى تشغيلها على هواتفنا - حول ما إذا كانت بطارية الهاتف ستكون قادرة على العمل طوال اليوم، ولكن قد لا يحدث هذا عندما تختل التطبيقات وتقوم بتشغيل ميزات تؤدي إلى استنزاف الطاقة في الخلفية.

وأشار إلى أن خطأ حدث مؤخرا في تطبيق رسائل جوجل Google على هواتف Android أدى إلى تشغيل الكاميرا في الخلفية، ما أدى إلى تسخين الهاتف ونفاد البطارية بشكل أسرع.

وقال سكوت ويستوفر مدير الاتصالات في جوجل Google "إنه تم تحديد الخطأ ويتم طرح الإصلاح حاليا للمستخدمين".