أظهرت بيانات البنك المركزي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7ر0% خلال الربع الممتد من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس الماضيين.

وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2ر1% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت لمستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 آذار/مارس الماضي.

وأدى الانتشار السريع للفيروس لابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية مما أدى لانخفاض الانفاق.

وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5ر0% على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الانفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.

وانخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 4ر2%، والاستثمار في المنشآت بنسبة 4% خلال الربع الأول.

واستمرت الصادرات في الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1ر4% خلال الربع الأول. مع ذلك، تراجع نمو الصادرات مقارنة بالربع الرابع عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 5%.