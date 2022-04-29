أعلنت شركة تويتر أن الإيرادات ومبيعات الإعلانات جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، مما يلقي الضوء على التحديات التي سيواجهها الملياردير إيلون ماسك إذا تولى إدارة شركة خدمات التواصل الاجتماعي.

وسجلت الشركة 12 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام، وهو أعلى ارتفاع في عدد المستخدمين منذ بلوغ الجائحة ذروتها.

كما أدت الأخبار المتباينة عنها إلى ارتفاع سهم الشركة 0.6% خلال تعاملات أمس.

وقد يكون تقرير نتائج الأعمال هذا هو الأخير لـ"تويتر" كشركة عامة، غير أن سعر السهم، الذي يقل 11% عن السعر في عرض ماسك، يشير إلى شكوك كبيرة في إتمام ماسك الصفقة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا على "تويتر" إلى 229 مليونا في ربع السنة المنتهي في 31 مارس، من 199 مليونا قبل عام.

وكان متوسط توقعات المحللين عند 226.8 مليون مستخدم.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول 1.2 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات محللين عند 1.23 مليار دولار، وفقا لبيانات "آي.بي.إي.إس" من رفينيتيف.

