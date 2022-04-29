قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان اليوم الجمعة، إنها ستستحوذ على حصة تعادل 25% من شركة بورياليس النمساوية لصناعة الكيماويات عن طريق شركة مبادلة للاستثمار.

وأضاف البيان أنه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"، سلطان الجابر إنه "إلى جانب (أو.إم.في)، ستكون (أدنوك) شريكا في (بورياليس)، مما سيضيف مزيدا من الزخم لبرنامجنا المحلي والعالمي للنمو البتروكيماوي والصناعي ويؤدي إلى تسريع تحولنا إلى لاعب متكامل وعالمي في مجال الطاقة".

وكان مصدران مطلعان أفادا في وقت سابق لوكالة "رويترز"، بأن "أدنوك" و"بورياليس"، دعتا بنوكا لتقديم عروض لترتيب عملية إدراج مشروعهما المشترك للبلاستيك "بروج" في البورصة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن الشركتين دعتا عددا من البنوك المحلية والإقليمية للمشاركة في الطرح العام الأولي.

