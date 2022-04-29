في إشارة إلى تقدم المحادثات لإبقاء أسواق الأسهم الأميركية مفتوحة أمام الشركات الصينية، تناقش بكين مع المنظمين الأميركيين كيفية السماح لفريق من المفتشين من مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة بزيارة الصين، بهدف فحص إجراءات التدقيق والمحاسبة لـ261 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرغ، تهدف هذه الخطوة للحفاظ على هذه الإدراجات وإحياء الطروحات الأولية الجديدة، وقد تشمل طرح قضايا مثل متطلبات الحجر الصحي.

وقد اكتسبت المفاوضات أهمية بعد أن بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في نشر قائمة مؤقتة بالشركات الصينية التي تواجه خطر سحبها من بورصة نيويورك وسوق ناسداك ما لم تصبح الصين ممتثلة.



