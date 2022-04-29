توقعت "أمازون.كوم" أن تكون مبيعات الربع الثاني من العام الجاري، أقل من تقديرات وول ستريت، وسط إحجام من العملاء عن الإنفاق غير الأساسي في ظل ضبابية اقتصادية، إلى جانب منافسة شرسة لأنشطتها في الحوسبة السحابية.

وسجلت مبيعات الشركة في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، زيادة 8%، بينما ارتفعت مصاريف التشغيل 16% لتسجل 71 مليار دولار، مما أدى إلى خسارة تشغيلية بلغت 1.6 مليار دولار للوحدة في الربع الأول من العام.

وزادت إيرادات وحدة أمازون ويب سيرفيسز 37% لتسجل 18.4 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين.

وتوقعت أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم صافي مبيعات يتراوح بين 116 مليار دولار و121 مليار دولار في الربع الثاني من 2022.

وكان المحللون يتوقعون 125.48 مليار دولار وفقا لبيانات "آي.بي.إي.إس" من رفينيتيف.

