تصدرت أربعة بنوك صينية قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2022، وهي " البنك الصناعي والتجاري الصيني"، و" بنك التعمير الصيني"، و" البنك الزراعي الصيني"، و"بنك أوف تشاينا".

وبشكل عام يرجع نجاح وثروة أغلب البنوك في العالم إلى الأداء الاقتصادي لدولها، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

10- كريدي أجريكول " Crédit Agricole Group"

تعد المجموعة الفرنسية "كريدي أجريكول" أكبر مؤسسة مالية تعاونية في العالم، وتتكون هذه المجموعة التي يقع مقرها في مونتروج في فرنسا من تسعة وثلاثين بنكاً إقليمياً، وشبكة واسعة من البنوك المحلية، وتتحكم المجموعة في جزء كبير جداً من النظام المصرفي الفرنسي، وتمتلك أصولاً تُقدر بنحو 2.13 تريليون دولار.

9- بنك أوف أمريكا "Bank of America"

يعد "بنك أوف أمريكيا" الذي تأسس عام 1784 ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة بما في ذلك الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، ويأتي في المركز التاسع في القائمة بحجم أصول يبلغ 2.35 تريليون دولار.

8- بي إن بي باريبا "BNP Parabis"

تأسس بنك " بي إن بي باريبا" عام 2000 إثر اندماج بنك "باريس الوطني" مع "باريبا"، ويقع مقره في باريس، ويعمل به أكثر من 190 ألف موظف، ويوجد هذا البنك في سبع وسبعين دولة، ويأتي في المركز الثامن بحجم أصول تبلغ 2.33 تريليون دولار.

7- إتش إس بي سي " HSCB"

يأتي البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات " إتش إس بي سي" في المركز السابع بحجم أصول تبلغ 2.55 تريليون دولار، ويمتلك البنك أكثر من ألف موقع و80 مكتباً في المملكة المتحدة، و460 مكتباً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه أكثر من أربعة ملايين عميل في جميع أنحاء العالم، ويقع مقره الرئيسي في لندن، ويعمل به أكثر من 235 ألف موظف.

6- جي بي مورجان تشيس " JPMorgan Chase"

يعد بنك " جي بي مورجان تشيس" أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، وسادس أكبر بنك في العالم بحجم أصول يبلغ 2.62 تريليون دولار، ويقدم البنك خدماته للعملاء في أكثر من 100 دولة، وتشمل خدماته المتنوعة إدارة الأصول والثروات والأوراق المالية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية.

5- مجموعة ميتسوبيشي يو إف جى المالية " Mitsubishi UFJ Financial Group"

تأسست مجموعة " ميتسوبيشي يو إف جى المالية" اليابانية عام 2005 إثر اندماج اثنين من البنوك اليابانية الكبرى وهما مجموعة " ميتسوبيشي طوكيو" و"يو إف جيه"، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة أوساكا، وتأتي المجموعة في المركز الخامس في القائمة بحجم أصول يبلغ 2.81 تريليون دولار، وهي أكبر مجموعة مالية قابضة في اليابان.

4- بنك أوف تشاينا " Bank of China"

يعد "بنك أوف تشاينا" أحد أكبر أربعة بنوك تجارية صينية مملوكة للدولة، وقد تأسس عام 1912، وهو بذلك أقدم بنك صيني، ويأتي البنك في المركز الرابع في القائمة بحجم أصول يزيد على 3 تريليونات دولار، ويقع مقره الرئيسي في بكين، ويعمل به نحو 310 آلاف موظف، ولدى البنك مكاتب في أكثر من 20 دولة.

3- البنك الزراعي الصيني " Agricultural Bank of China"

يعد " البنك الزراعي الصيني" ثالث أكبر البنوك في العالم بحجم أصول يبلغ 3.2 تريليون دولار، وهو أحد أكبر أربعة بنوك في الصين، ويقع مقره الرئيسي في بكين، ويعمل به أكثر من 444 ألف موظف، وقد تأسس عام 1951، وله فروع في سيول، وطوكيو، وسنغافورة، وسيدني، ونيويورك، والعديد من المدن الكبرى الأخرى في العالم.

2- بنك التعمير الصيني " China Construction Bank"

يعد "بنك التعمير الصيني" ثاني أكبر بنك في العالم بحجم أصول بقيمة 3.3 تريليون دولار، وهو أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة، ولدى البنك أكثر من 13.6 ألف فرع محلياً، كما يمتلك فروعاً خارج الدولة في عدة أماكن بما في ذلك فرانكفورت، وبرشلونة، ولوكسمبورج، وهونج كونج، ونيويورك، والعديد من المدن الكبرى الأخرى، ويقع مقره الرئيسي في مدينة بكين، ويعمل به أكثر من 333 ألف موظف.

1- البنك الصناعي والتجاري الصيني " Industrial & Commercial Bank Of China"

كان المركز الأول من نصيب " البنك الصناعي والتجاري الصيني" بحجم أصول بقيمة 4.2 تريليون دولار، وهو أيضاً أكبر بنك في الصين، وقد تأسس عام 1984، ويقع مقره الرئيسي في بكين، ويعمل به نحو 460 ألف شخص في فروعه الممتدة في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوقيانوسيا.