أدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة الجمعة بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في ثاني أيام زيارته للسعودية.

وسار اردوغان بين مجموعة من مرافقيه ومن الحراس في باحات المسجد، إلى جانب أعداد غفيرة من المصلين الذين عادة ما تزداد أعدادهم بشكل كبير في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.

وكان الرئيس التركي بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

والتقى اردوغان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستهل زيارته الأولى للمملكة منذ 2017.

وجرى خلال الاجتماع بين اردوغان والأمير محمد بن سلمان «استعراض العلاقات السعودية - التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها»، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».