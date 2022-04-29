احتفلت جنوب أفريقيا قبل أيام، بذكرى يوم تاريخي في إطار النضال ضد التمييز العنصري قبل يومين، لكن ماك ماهاراج، أحد آخر قادة هذا الكفاح الذين مازالوا على قيد الحياة، يقول إن أبطال تحرير الأمس باتوا اليوم منفصلين عن الشعب.

وحذر ماهاراج (87 عاما) من أن الفساد يحمل خطر تقويض المكاسب المرتبطة بالديموقراطية التي كافح وعانى من أجلها.

وقال في معرض حديثه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم: «كل الشواهد تدل على أنه بات منفصلا عن الواقع».

كان ماهاراج من بين أبرز شخصيات الحزب، إذ قضى أكثر من عقد مسجونا إلى جانب نيلسون مانديلا.

وعرف بتهريبه سيرة مانديلا الذاتية «المسيرة الطويلة نحو الحرية» من السجن وانضم إلى حكومته بعدما فاز في أول انتخابات حرة في 27 أبريل 1994.

لكن تحقيقا قضائيا هذا العام كشف عن شبكة واسعة من الفساد والمحسوبية في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما والتي استنزفت حتى الخدمات الحكومية الأساسية.

كان ماهاراج أيضا متحدثا باسم زوما لكنه تقاعد عام 2015، قبل عدة سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية قبل موعدها جراء فضيحة كبيرة.

وقال: «تواجه البلاد لحظة تجتمع فيها أزمات عديدة تغذيها أزمة كبرى واحدة»، مشيرا إلى الفساد والفقر والبطالة.

ويرى ماهاراج أن الرئيس الحالي سيريل رامابوزا يعمل على حل مشكلة الفساد، وإن كان ببطء شديد بالنسبة للبعض.

وأفاد «هناك شعور حقيقي بأن سيريل رامابوزا لا يقوم بما يكفي بالسرعة الكافية».

وأضاف: «لكن ما أعتقد أن سيريل قام به بالشكل الصحيح في مواجهة هذه التحديات المتمثلة باجتثاث الفساد، هو أنه لم يتجاوز قط حدود القانون» رغم أن نهجه «بطأ العملية».

وقال: «أسمع أشخاصا يقولون إنهم يريدون ملاحقة قضائية أسرع، لكننا نتعامل مع فساد طبيعته معقدة للغاية».

وألقى تحقيق قضائي باللوم إلى حد كبير على عائلة غوبتا الهندية المتهمة بدفع رشاوى على نطاق واسع، وشركة «باين» الأميركية للاستشارات التي أجبرت على التراجع عن بعض نشاطاتها وإعادة رسوم كانت قبضتها.

ويرى ماهاراج أن الطابع الدولي للفساد يجعل من الملاحقة القضائية أمرا صعبا.

وعدد التحقيق شخصيات بارزة في حزب المؤتمر الوطني، وهو أمر لم يتسبب إلا بتعميق الخلافات الداخلية ضمن الحزب الذي تزداد خيبة أمل الناخبين حياله.

«ثورة حقيقية»

وقال ماهاراج من منزله الفخم الذي يتشاركه مع شقيقته الكبرى وابنه والواقع في ضاحية شمال جوهانسبرغ: «ارتكبنا العديد من الأخطاء ولكننا أيضا دفعنا بالبلاد إلى الأمام من جوانب عديدة».

وأضاف: «راكمنا خبرة واسعة، لكننا لا نستخلص العبر من هذه الأخطاء».

وخلال فترة نضاله، قاد ماهاراج عملية سرية لحزب المؤتمر الوطني. وسجن مع مانديلا في سجن جزيرة روبن ذائع الصيت.

وبعدما انتخب مانديلا رئيسا في 27 أبريل 1994، انضم ماهاراج إلى الحكومة كوزير للنقل. وفي منزله، توجد صورة لهما معا معلقة بجانب رف للكتب يعرض بعض مؤلفاته.

وبينما تحدث حزب المؤتمر الوطني مؤخرا عن التجديد وتطهير الذات، إلا أن ماهاراج لفت إلى أن الحزب «لم يحدد بعد معنى التجديد».

وقال: «يستدعي التجديد ثورة حقيقية من داخل الحزب».

وشارك ماهاراج مؤخرا في تأليف كتب تحت عنوان «اختراق: كفاح ومحادثات سرية جلبت جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري إلى طاولة المفاوضات».

ويكشف الكتاب تفاصيل دقيقة عن صراعات على المناصب شهدتها الفترة التي سبقت انطلاق المحادثات الرسمية التي انتقل البلد بموجبها إلى الديموقراطية.

ولعب ماهاراج دورا رئيسيا في إبقاء هذه المفاوضات على مسارها.

وانضم إلى الكفاح كطالب وتم توقيفه في يونيو 1964، واتهم مع 5 أشخاص ضمن «محاكمة ريفونيا» بـ 177 عملا تخريبيا. وهرب مذكرات مانديلا من السجن لدى إطلاق سراحه عام 1976.