يستمر بيت الزكاة في تنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج البلاد ومد يد المساعدة والعون للمستحقين وانطلاقا من دوره الخيري والإنساني تم توزيع سلال إفطار للصائمين وهي سلة تحتوي على مواد غذائية مختلفة تقدم للأسر المستحقة داخل الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان.



فمن بداية المشروع الى تاريخ 14 أبريل تم توزيع 5228 سلة غذائية قدمت إلى 3380 أسره من أسر بيت الزكاة، شملت الوجبة على مواد غذائية متكاملة وفق أحدث الاشتراطات الخاصة بالأغذية السليمة التي حددتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وبين مراقب المشاريع والهيئات المحلية ردعان الهاجري أن تنفيذ مشروع سلة إفطار الصائم يأتي تعبيرا عن حب الكويتيين للخير وحرصهم على مد يد العون للمستحقين داخل الكويت وخاصة في شهر رمضان المبارك كما ناشد الهاجري المحسنين والمحسنات في بلد الخير والعطاء التبرع للمشروع، إذ تصل تكلفة سلة إفطار الصائم إلى 30 دينارا، حيث جهز البيت صالات المحسنين في مقره الرئيسي وفي أفرعه في المحافظات وكذلك مراكزه الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد بالقرب من الجمعيات التعاونية.



من جانبه، صرح مدير إدارة النشاط الخارجي عادل خالد الجري إن بيت الزكاة يخصص جزءا من مشاريعه الخيرية لخدمة المسلمين خارج الكويت تنفيذا لرغبة المتبرعين وانطلاقا من تعاليم الإسلام العظيمة التي تحث المسلمين على التعاون والتكافل فيما بينهم لتحقيق هدف استراتيجية البيت لتعزيز الجانب الإنساني من خلال الشراكة والتواصل مع القطاعات المعنية بالزكاة محليا ودوليا.