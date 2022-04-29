تطرح جمعية النجاة الخيرية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مشروع كسوة وعيدية اليتيم والذي يتم تنفيذه داخل وخارج الكويت.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة المشاريع بالنجاة الخيرية الشيخ عبدالله العبيدلي: نحرص في هذه الأيام المباركة على إدخال الفرح والسعادة على وجوه الأيتام الذين يحلمون بكسوة جديدة أسوة بأقرانهم، فنقدم من خلال مشروع كسوة وعيدية اليتيم ملابس العيد الجديدة للأيتام، وكذلك نقدم لهم العيدية النقدية وتبلغ قيمة المشروع 20 دينارا ونسعى من هذا المشروع إلى تعزيز فضيلة التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الحنيف.



وأكد العبيدلي أن النجاة الخيرية تستقبل من الآن تبرعات المحسنين لتنفيذ المشروع، وذلك حتى يتسنى لنا تنفيذ المشروع قبل العيد، مبينا أن الجمعية تحرص على استثمار المناسبات الإسلامية في إدخال الفرحة على الأيتام ولا يقتصر دورها على تسليم الكفالات الشهرية للأيتام، فنقيم لهم الأنشطة الترفيهية والترويحية وبرامج الدعم النفسي وحلقات القرآن الكريم وندعمهم لاستكمال مراحلهم التعليمية، ونوفر لهم الحقيبة المدرسية وندفع عنهم الرسوم المدرسية، ونقدم لهم الزي المدرسي.