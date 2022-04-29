أسامة أبوالسعود

واصلت مساجد البلاد إحياء ليالي التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث توافد جموع المصلين في ليلة 28 رمضان الى مختلف المساجد والمراكز الرمضانية إحياء لهذه الليالي المباركة، اتباعا لهدي النبي الكريم سيدنا محمد ژ طمعا في العفو والمغفرة من رب العالمين.

وفي مسجد بلال بن رباح استمر تدفق جموع المصلين في تلك الليلة المباركة، حيث قامت اللجنة العليا المنظمة ببذل كل الجهود وتوفير كل ما يلزم لجموع المتهجدين لأداء الصلاة بكل طمأنينة وراحة وفي اجواء إيمانية وروحانية متميزة.

وأم المصلين في الركعات الأربع الاولى القارئ ياسر الفيلكاوي، بينما أمهم في الركعات الأربع الاخيرة والوتر القارئ وديع اليمني، حيث دعا بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة والصيام وصالح الأعمال، وان يصلح أحوال المسلمين وأن يحفظ الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه وسوء.

وفي مسجد الراشد في منطقة العديلية أم المصلين في تلك الليلة المباركة سلطان الصرام في الركعات الاربع الاولى، ثم تبعه القارئ سالم الكندري في الركعات الأربع الأخيرة والوتر.