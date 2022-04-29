

عبدالكريم العبدالله

أغلقت وزارة الصحة باب استقبال طلبات النقل الخاصة بموظفي الوزارة بعد انتهاء المدة المقررة، والتي كانت بناء على قرار وزير الصحة د.خالد السعيد والذي يقضي بأن تصدر الوزارة حركة التنقلات لكل الموظفين مرة واحدة في كل عام، وذلك في شهر ابريل.



وكانت وزارة الصحة قد اشترطت عند تقديم طلب «النقل» أن تكون على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها» وبموافقة الوكيل المساعد المختص، وان ترفع الطلبات خلال 15 يوما الأولى من شهر ابريل.



كما شكلت لجنة للنظر في طلبات التنقلات للموظفين بين الإدارات المركزية والمناطق الصحية، والتي قامت بالبت في الطلبات حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.