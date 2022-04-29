أكدت المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية بالإنابة الشيخة رشا نايف الجابر الصباح أهمية المحافظة على تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في الكويت على جميع الأصعدة لدعم الإبداع والابتكار الذي يميز الشباب الكويتي.



وأوضحت الشيخة رشا الصباح في بيان صحافي أن قرار رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وعدم إدراج الكويت في (تقرير 301 الخاص) لعام 2022 كان حصادا واضحا لتضافر الجهود المشتركة لوزارات الدولة المعنية بملف حقوق الملكية الفكرية في الكويت.



وأشارت إلى أن الشباب الكويتي يستحق الدعم وتحقيق مصالحه بالطرق المثلى في سبيل مواصلة تألقه في المحافل الدولية بإنجازاته العلمية والأدبية والفنية.



وأعربت عن شكرها لإدارة حق المؤلف على جهودهم المتواصلة طوال هذه السنوات ومنذ إنشاء الإدارة في صيف 2001 والتي تكللت بهذا الإنجاز الذي انتظرناه طويلا.



كما تقدمت بالشكر لوزارات الدولة المعنية التي عملت بجد لأجل هذا الإنجاز وإلى السفارة الأميركية على متابعتهم الحثيثة في هذا الملف طوال الفترة الماضية في سبيل التوصل إلى صيغة توافقية تخرج على اثرها الكويت من قائمة المراقبة.



وأثنت الشيخة رشا الصباح على الجهود المكثفة خلال الأربع سنوات الماضية لملحق الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بيت ميهرافاري ودوره الداعم والبناء في تسليط الضوء على الجهود الكويتية في مجال تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية وتطبيق القوانين ذات الصلة.



وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية قرر عدم إدراج الكويت في (تقرير 301) الخاص بعام 2022 بعد أن استمرت مدرجة في القائمة طوال السنوات الـ 25 الماضية.