بارك أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج خالد المطيري لكافة العاملين بالقطاع النفطي موافقة مؤسسة البترول الكويتية على ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية.



وثمن المطيري دور النقابات النفطية واتحاد عمال البترول وجهودهم التي اثمرت تحقيق هذا الانجاز، موضحا ان الشروط والضوابط التي تم اقرارها وفقا للملاحظات النقابية تتناسب وطبيعة وخصوصة عمال القطاع النفطي وتلبي طموحاتهم بتخفيض شرط التقييم السنوي للحد الادنى وتحديد 30 يوما رصيد اجازات كحد ادنى وباعتبار الشهر 26 يوما على أن يطبق القرار اعتبارا من 1 يوليو 2022 للعاملين المستوفين للشروط.



وطالب خالد المطيري بضرورة شمول العاملين بعمليات الخفجي المشتركة بذات القرار ومعالجة نظام تجميع الاجازات لديهم وفقا لقانون العمل في القطاع النفطي واللوائح الادارية والتنفيذية المطبقة على مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها دون استثناء وتحقيق العدالة والمساواة لهم.



وختم خالد المطيري تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والأعضاء المنتدبين على تعاونهم مع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية لتحقيق مطالب العاملين وتعزيز مكتسباتهم.