واصلت روسيا هجومها في المنطقتين الشرقية والجنوبية لأوكرانيا، تزامنا مع اعترافها بإطلاق صواريخ روسية على العاصمة كييڤ خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما أثار موجة انتقاد دولية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جوية «عالية الدقة» على العاصمة الأوكرانية أثناء زيارة غوتيريش.



وقالت الوزارة خلال إحاطتها اليومية حول الصراع في أوكرانيا «دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الروسية مباني شركة أرتيم للصواريخ والفضاء في كييڤ».



وقالت روسيا إن قواتها دمرت منشأة لإنتاج صواريخ الفضاء في العاصمة الأوكرانية بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية «القوات المسلحة تواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. دمرت أسلحة جوية عالية الدقة طويلة المدى منشآت لإنتاج الصاروخ أرتيم ومؤسسة صناعة الفضاء في مدينة كييڤ».



وقد أدانت فرنسا وألمانيا الضربات الروسية على كييڤ أثناء زيارة غوتيريش.



واستنكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «الضربات العشوائية» التي شنتها القوات الروسية على كييڤ الخميس.

وكتب لودريان في تغريدة «تضامن كامل مع الشعب الأوكراني، كذلك مع أنطونيو غوتيريش وكيريل بيتكوف (رئيس الوزراء البلغاري) اللذين كانا على مقربة» من مكان الضربة.



من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تدين الضربات «غير الإنسانية» على كييڤ.



وأضاف المتحدث فولفغانغ بوشنر «يكشف ذلك مرة أخرى للمجتمع الدولي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه لا يحترمان القانون الدولي مطلقا».



وتزامن القصف على كييڤ، وهو الأول منذ منتصف أبريل، مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول لمدينة بوتشا وضواح أخرى من كييڤ التي شهدت انتهاكات ينسبها الأوكرانيون إلى القوات الروسية والتي دعا منها موسكو إلى «التعاون» مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة.



وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن «العدو قصف كييڤ. قام بضربتين على حي شيفشينكوفسكي، على الطبقات السفلى من مبنى سكني».



وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقطت «خمسة صواريخ» على مدينة كييڤ. وقال زيلينسكي في مقطع ڤيديو «هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القيادة الروسية لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة».



من جهته، قال المتحدث الأممي سافيانو أبرو لوكالة فرانس برس إن غوتيريش وأفراد فريقه «صدموا» بمدى قرب القصف من مكان وجودهم، مؤكدا أنهم جميعا «بخير».



وأضاف «إنها منطقة حرب، لكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم»، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى الذي استهدفه القصف.



بدوره، ندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر بـ «عمل همجي مشين»، لافتا إلى أن العاصمة استهدفت بصواريخ بعيدة المدى كما رأى رئيس الإدارة الرئاسية أندريه يرماك إلى حرمان روسيا حقها في استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي.



وقبل ذلك بساعات قليلة، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي حيال النزاع في اوكرانيا، وذلك لتبرير طلبه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية الى كييڤ. لكنه شدد على أن الولايات المتحدة «لا تهاجم» روسيا بل «تساعد اوكرانيا في الدفاع عن نفسها» في ظل «الفظائع والعدوان» الروسي.



ميدانيا، أوضحت كتيبة آزوف عبر تلغرام أن مستشفى عسكريا يقع في مجمع آزوفستال الصناعي حيث يتحصن مقاتلون أوكرانيون، تعرض للقصف، مشيرة إلى أن غرفة العمليات انهارت وقتل الجنود الذين كانوا يتلقون العلاج هناك وأصيب آخرون.



بدورها، كتبت ليودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني «أدعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الرد على مواصلة روسيا محاولتها للقضاء حتى على المدافعين عن ماريوبول الذين لم يعد بإمكانهم حمل سلاح».



وتزامنا مع زيارة غوتيريش لكييڤ، تعرضت المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا حيث تتركز الهجمات الروسية، لقصف كثيف.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن «العدو يصعد هجومه. وينفذ المحتلون ضربات عمليا في كل الاتجاهات، مع نشاط مكثف خصوصا في منطقتي خاركيف ودونباس». وأكدت أن الجيش الروسي يحاول منع نقل قوات أوكرانية من الشمال إلى الشرق.



الى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع مولدافيا ودعمه غير المحدود لسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا ومن بينها إقليم ترانسنيستريا، وذلك في مواجهة تأثير الهجمات الروسية.



وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الحوادث التي جرت مؤخرا في إقليم ترانسنيستريا المولدافي تؤثر سلبا على استقرار مولدافيا.



وأعرب عن دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المسؤولة لتجنب تصعيد الوضع مرحبا بشدة بردود أفعال السلطات في مولدافيا والتي اتسمت بضبط النفس، ما يساعد على الحفاظ على الهدوء في البلد.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم مولدافيا في مواجهة «تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا» من خلال تقديم مساعدات شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين، كما رفع من دعمه متوسط المدى لتعزيز قدرتها على الصمود بشكل عام.