نفذ أهالي ضحايا قارب الموت في طرابلس اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ميناء طرابلس، مطالبين بتكثيف الجهود لانتشال باقي المفقودين، وقد حاول عدد من المحتجين الدخول إلى حرم المنزل بعد رشق مركز حرس قوى الأمن الداخلي بالحجارة، لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك.



ويأتي هذا التحرك متزامنا مع أعلان قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان، عن توقيف «دورية من مديرية المخابرات في طرابلس المواطنين: (خ.خ)، (ع.ط)، (م.ن)، (ف.ع) و(خ.ه)، أثناء تحضيرهم لتهريب نحو 85 شخصا عبر قارب في البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركبا قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص (400 ألف دولار أميركي تقريبا). وقد تم ضبط المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».