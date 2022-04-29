

أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس.



وقال عرنوس خلال الدورة السادسة لـ «مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال» أمس الأول: انه تلقى اتصالا هاتفيا «أن سفينة تحمل مليون برميل من النفط رست قبل قليل في ميناء بانياس». وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام.



وأضاف عرنوس: «منذ 42 يوما لم تصل سفينة نفط إلى سورية، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه».



وأوضح أن «لديه آمالا كبيرة بتحسين الكهرباء، مشيرا إلى أن «محطة خريستين ستدخل في الخدمة قريبا وفي الشهر المقبل ستدخل مجموعة حلب الخدمة».



ومنتصف الشهر الجاري نقل موقع (أثر برس) المقرب من النظام عن المصدر محلي أن «ناقلة نفط خام تحمل مليون برميل وصلت إلى ميناء بانياس النفطي، وستلحقها ناقلة نفط أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة».