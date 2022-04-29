

طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات، وتنسيق الجهود لإنجاح الاستحقاق الدستوري.



كما قرر تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية، مؤكدا على دور هيئة الإشراف على الانتخابات وعلى أهمية تنفيذ مهامها.



وشدد عون على اهمية التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي اشكال، داعيا الى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات.



بدوره، شدد ميقاتي على أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لضمان حماية المواطنين.



وقال: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي لكن أي تجاوز للحدود من دون رادع يؤثر سلبا ويجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية.