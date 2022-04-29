بقلم: أ.د.نضال الشمالي

أستاذ السرديات والنقد الحديث جامعة صحار

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هل مكنت جهود المسرح الجامعي في سلطنة عمان من تغيير النظرة الخجلى تجاهه؟ وهل إقامة المهرجانات المسرحية في الجامعات ضرب من الاحتفاليات العامة التي لا مهرب من إقامتها سدا لنشاطات دورية تملأ أجندة النشاطات الطلابية فينسي بعضها بعضا؟ سؤالان أسرع في الإجابة عنهما ابتداء بإثبات الأول ونفي الثاني.



الجهود المنتظرة من عموم الجامعات هي صقل الذائقة والدفع نحو تقبل فكرة المسرح على أنها حاجة ملحة ترتقي بأذهاننا وأذواقنا وتطلعاتنا في سبيل التنمية الشاملة والارتقاء بالأوطان وتعزيز الوعي بقضايانا وحاجاتنا.



وللمسرح دور تربوي وإرشادي يسبق الدور الفني الذي يظنه بعضنا مقتصرا على المتعة البصرية العابرة.



تابعت مهرجان جامعة صحار للمسرح في دورته العاشرة التي اقيمت 27-30 مارس الماضي، والذي اجتهد فيه طلبة الجامعة في تقديم خلاصة إبداعاتهم بإشراف مباشر من دائرة الأنشطة الطلابية التي يديرها د.سيف بن عبدالله الهنائي، فظهرت إلى النور أربعة عروض مسرحية مقنعة تستحق التأمل والنقد هي «زوجوه بيعقل»، و«المنعطف الأخير» و«أضداد»، «الطاهي» سبقها في اليوم الأول عرض مسرحي مواز عنوانه «عيون الخضر» قدمه طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار.



ومن متابعتي لجميع العروض المسرحية التي قدمت على خشبة مسرح جامعة صحار بتنوعها المضموني والفني، وتباينها في المستوى أدركت أن المهرجان تجاوز فكرة الاحتفالية الدورية العابرة إلى إدراك وفهم وعمق ظهر في حالة من الإصرار على تقديم أعلى مستوى ممكن لممثلين هواة مازالوا يتلقون تعليمهم الجامعي ويثابرون في إيجاد مكان لهم تحت شمس المسرح، ومن حقهم علي أن أقدم تقييمي الفني لمرئياتي خلال أربعة أيام مزهرة بالتفاني.



استهل المهرجان عروضه بعرض مواز قدمه نخبة من طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار عنوانه «عيون الخضر»، وقد جاء العمل تتنازعه ثنائيتان وجوديتان هما الموت والحياة، والأمل واليأس، مترجمة عبر لغة حوارية مكثفة ومدروسة تجبر الحضور على التأمل والوقوف أمام اسئلة كبيرة موجعة في عالم شديد التناقض تفوح منه رائحة الموت والوباء.



استهلت المسرحية وصلتها الأولى بإنشاد حزين شجي يخاطب النفس مباشرة ويحضر الجمهور لأحداث مبهمة يمكن توقع بعضها، جاء الأداء متوازنا بين الحركي واللفظي، والعامي والفصيح، ومع أن الحوار تأخر كثيرا عن شارة البداية، إلا أن الإنشاد الشجي عوضه.



لم ينسجم عنوان المسرحية «عيون الخضر» تماما مع محتواها، ويحتاج إلى أكثر من خطوة ذهنية لإيجاد العلاقة اللازمة بين المحتوى والعنوان. أما الجوقة الموسيقية المصاحبة للمسرحية فقد أكسبت المسرحية ثراء ورمزية بامتياز، وكان لها دور سينوغرافي مهم.



أما العرض الثاني «زوجوه بيعقل» فمسرحية تنتمي إلى الكوميديا الاجتماعية الساخرة الحاضنة لخطابين متصارعين يتموضعان في المكان نفسه تشمل أربع شخصيات مختلفة النموذج، الآباء الغفلاء الملولين الضجرين من واقع أبنائهم، الذين يحسنون الشكوى ولا يحسنون التربية، يقابلهم أبناء مندفعون مستهترون بالحياة وشروطها غافلون عن اشتراطات المستقبل، وقد حرصت المسرحية على إبراز عقليتين مختلفتين لجيلين متعاقبين، ولكن لا أحد ينجو من الإدانة آباء وأبناء.



وجاء العرض الثالث بعنوان «المنعطف الأخير»، ويعد من أكثر العروض إقناعا في مهرجان صحار للمسرح، وهو نص كتبه السيد إبراهيم، يوازن بين الأداء والديكور والموسيقى والأحداث والحوار، وقد اعتمدت المسرحية من ألفها إلى يائها على شخصيتين فقط اشتغلا على حوار راق بالفصحى لكنه طويل ومرهق، قلة من الفنانين يستطيعون أداءه بالشكل الذي تم.



أما العرض الرابع فتمثل في مسرحية «اضداد»، وهي المسرحية الفائزة بقرار لجنة التحكيم، وتستحق الإشادة نظير الجهد الاستثنائي المبذول من قبل الشخصيتين المتحاورتين في العمل، إذ تلخصت المسرحية في مشهد واحد متكامل يجمع بين زوج يكتب الأدب ويؤمن بالشعارات ويقدر عاليا الظنون وينساق خلف الغيرة والأوهام، يعاقر الخمر ويعتد برأيه تقابله زوجة ملتزمة تقدس الحياة الزوجية وتتحمل ظنون زوجها وغيرته وأمراضه النفسية.



أما ختام العروض فكان مع مسرحية «الطاهي» المكتظة بالكثير من الدلالات السياسية المهمة والغامضة برمزية عالية ونضج كبير، وهي نص ينتصر للشعوب المسحوقة التي تئن تحت جبروت الظلم والقهر. وقد شكل القهر كلمة محورية في هذه المسرحية المهمة. وقد بنيت المسرحية على ثلاث شخصيات رئيسة هي الجد والحفيد والطاهية، وهذه الأخيرة جاءت طارئة عليهما لتتحكم بهما وتعاقبهما على أفعال لم يقترفوها، فمارست عليهم عقوبة الحداد والتجويع والسخرة، وهي أدوات صعبة أخضعت فيه الطاهية الشخصيتين الرئيسيتين أيما إخضاع.



أظهرت المسرحية توازنا بين الديكور والأحداث والحوار، ولم تفلح الموسيقى في مواكبة أحداث المسرحية كما يجب ومما يؤخذ على المسرحية عجزها عن إظهار علامات دالة على تعاقب الأيام مع أن بناءها كان بناء مواقيتيا يتخذ من عقوبة الأيام السبعة إطارا للحبكة.



وبعد، فإن هذه التظاهرة الفنية كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن صدق النوايا والإدراك العميق لأهمية تبني المواهب الطلابية الشابة القادرة على التعبير عن خطاب جيلها بتألق وإقناع، ولابد من إقامة العروض الدورية على مسرح الجامعة خلال العام الجامعي لاكتشاف المواهب وتوجيهها، وعقد الدورات المتخصصة على صعيد الكتابة والتمثيل والإخراج والسينوغرافيا، وانتداب المستحقين من الطلبة للاشتراك في المهرجانات المحلية والعربية، فأقصر طريق للطموح هو بناء صورة إدراكية لأهمية الإبداع في أذهان طلبتنا المبدعين.